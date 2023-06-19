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На МАПП «Кяхта» в Бурятии запустили систему «красного» и «зелёного» коридоров

На МАПП «Кяхта» в Бурятии запустили систему «красного» и «зелёного» коридоров
Общество,  Фото:Бурятская таможня
Система заработала с понедельника

19 июня на таможенном посту МАПП «Кяхта» начала действовать система двойного коридора – «красного» и «зелёного». Система функционирует на пассажирском направлении «Выезд», сообщили в Бурятской таможни.

- Система двойного коридора позволяет значительно упростить таможенные процедуры и ускорить время прохождения границы. По «зелёному» коридору следуют те пассажиры, кто не имеет товаров, обязательных для письменного декларирования. Если же при выезде с территории Евразийского экономического союза у гражданина при себе имеются личные вещи и товары, подлежащие декларированию, тогда пассажир обязан заполнить пассажирскую таможенную декларацию и выбрать для движения «красный» коридор, - пояснил начальник таможенного поста МАПП Кяхта Вреж Татевосян.

Так, например, обязательному декларированию подлежат наличные денежные средства и денежные инструменты свыше 10 000 долларов в эквиваленте, рассчитанному по курсу ЦБ на дату вывоза, культурные ценности, растения и животные, находящиеся на грани исчезновения, государственные награды, оружие и патроны, лекарства с наркотическими или психотропными веществами.

В то же время, если у таможенного инспектора возникают подозрения, то он вправе остановить пассажира, проходящего по «зелёному коридору» для контроля его товаров и вещей. Если будет обнаружено, что у проверяемого имелись предметы, которые попадают под обязанность декларирования, то ему грозит ответственность за административное нарушение по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ.



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