Школу в Бурятии обязали установить тактильную мнемосхему

Её отсутствие обнаружила прокуратура



В Бурятии Гусиноозёрская межрайонная прокуратура потребовала от руководства школы установить тактильную мнемосхему – план здания, предназначенный для людей с нарушениями зрения.



- В нарушение федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», вход здания школы не оснащён тактильной мнемосхемой для слабовидящих, отображающей информацию о расположении помещений. В связи с этим Гусиноозёрский межрайонный прокурор в интересах неопределённого круга лиц обратился в суд с исковым заявлением об обязании оборудовать вход в учреждение информационной мнемосхемой, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Суд исковые требования прокурора удовлетворил.

