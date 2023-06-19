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Школу в Бурятии обязали установить тактильную мнемосхему

Школу в Бурятии обязали установить тактильную мнемосхему
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Её отсутствие обнаружила прокуратура

В Бурятии Гусиноозёрская межрайонная прокуратура потребовала от руководства школы установить тактильную мнемосхему – план здания, предназначенный для людей с нарушениями зрения.

- В нарушение федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», вход здания школы не оснащён тактильной мнемосхемой для слабовидящих, отображающей информацию о расположении помещений. В связи с этим Гусиноозёрский межрайонный прокурор в интересах неопределённого круга лиц обратился в суд с исковым заявлением об обязании оборудовать вход в учреждение информационной мнемосхемой, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Суд исковые требования прокурора удовлетворил. 
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