В Бурятии простились с погибшим в спецоперации ветеринаром

Евгений Жаркой попал под частичную мобилизацию



15 июня в Джидинском районе Бурятии проводили в последний путь участника спецоперации Жаркой Евгения Владимировича. С ним простились в селе Петропавловка, сообщается в группе «Джида-инфо».



Евгений Владимирович родился 30 января 1982 года в селе Петропавловка. Был младшим ребёнком в семье и единственным сыном.



В 1999 году окончил Петропавловскую среднюю школу №1. С 2000-го по 2002 год проходил срочную службу в морских пограничных войсках на Камчатке.



После прохождения срочной службы работал в ОВД Джидинского района в изоляторе временного содержания.



В 2010 году по велению сердца устроился на работу в ветеринарную станцию Джидинского района и параллельно поступил в Бурятский аграрный техникум. Обучение успешно окончил в 2013 году, получив специальность «ветеринарный фельдшер».



Его профессия стала его призванием. Он бесконечно любил свою работу и отдавался ей сполна.



Так, на республиканском конкурсе профессионального мастерства занял второе место в номинации «Лучший ветеринарный фельдшер». По итогам республиканского конкурса участвовал во всероссийском конкурсе, где вошёл в тройку лучших ветеринарных фельдшеров страны.



Награждён почётной грамотой за безупречный добросовестный труд в системе государственной ветеринарной службы.



24 сентября 2022 года был мобилизован.



Погиб 5 июня 2023 года.



У Евгения Владимировича остались родители, жена и двое детей.

