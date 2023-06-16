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В Бурятии простились с погибшим в спецоперации ветеринаром

В Бурятии простились с погибшим в спецоперации ветеринаром
Общество,  Фото:"Джида-инфо"
Евгений Жаркой попал под частичную мобилизацию

15 июня в Джидинском районе Бурятии проводили в последний путь участника спецоперации Жаркой Евгения Владимировича. С ним простились в селе Петропавловка, сообщается в группе «Джида-инфо».

Евгений Владимирович родился 30 января 1982 года в селе Петропавловка. Был младшим ребёнком в семье и единственным сыном.

В 1999 году окончил Петропавловскую среднюю школу №1. С 2000-го по 2002 год проходил срочную службу в морских пограничных войсках на Камчатке.

После прохождения срочной службы работал в ОВД Джидинского района в изоляторе временного содержания.

В 2010 году по велению сердца устроился на работу в ветеринарную станцию Джидинского района и параллельно поступил в Бурятский аграрный техникум. Обучение успешно окончил в 2013 году, получив специальность «ветеринарный фельдшер».

Его профессия стала его призванием. Он бесконечно любил свою работу и отдавался ей сполна.

Так, на республиканском конкурсе профессионального мастерства занял второе место в номинации «Лучший ветеринарный фельдшер». По итогам республиканского конкурса участвовал во всероссийском конкурсе, где вошёл в тройку лучших ветеринарных фельдшеров страны.

Награждён почётной грамотой за безупречный добросовестный труд в системе государственной ветеринарной службы.

24 сентября 2022 года был мобилизован.

Погиб 5 июня 2023 года.

У Евгения Владимировича остались родители, жена и двое детей. 
смерть

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