В Бурятии более 11 тысяч семей получили дальневосточные выплаты на третьего и последующих детей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Всего выплачено почти 735 млн



В Бурятии с начала года 11 353 многодетным семьям перечислены дальневосточные выплаты на третьего и последующего детей. Общая сумма выплат составила 734,9 млн рублей, сообщили в правительстве республики.



Дальневосточная выплата предоставляется при рождении (усыновлении) в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года третьего ребёнка или последующих детей. Эта мера государственной поддержки оказывается по национальному проекту «Демография».



Так, в Баунтовском эвенкийском районе получателями выплаты на третьего и последующих детей являются 114 многодетных семей. С начала года семьям в районе перечислена сумма в размере 7,2 млн рублей.



Как рассказала жительница села Багдарин, мама четверых детей Татьяна, помощь государства для их большой семьи весьма существенная.



Вместе с супругом они воспитывают четверых детей. Старшему сыну Егору уже 13 лет, дочери Анастасии – 10, ещё одному сыну Льву – 4 года, и самому младшему ребенку – дочери Арине идёт третий год. По словам многодетной мамы, с такой поддержкой как сейчас они ощущают себя более уверенно, ведь выплаты поступают без сбоев, в установленные сроки. Плюс выплаты ежегодно индексируются, их размер увеличивается.





