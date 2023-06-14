В Кызыле прозвучат «Фанфары в Центре Азии»
С 15 по 18 июня в Туве пройдёт IV международный фестиваль духовых оркестров «Фанфары в Центре Азии – 2023». 16, 17 и 18 июня в национальном музыкально-драматическом театре имени В. Кок-оола пройдут большие концерты участников фестиваля (6+).
16 июня выступит духовой оркестр правительства Республики Тыва имени Т.Д. Дулуша. В этом году оркестру исполнилось 15 лет. В концерте примут участие и другие музыканты и дирижёры.
17 июня состоится концерт всех участников фестиваля «Едины духом», в рамках которого состоится награждение лауреатов I детского фестиваля-конкурса духовых оркестров «Дети Енисея» (0+).
18 июня – закрытие фестиваля. Концерт даст центральный военный оркестр министерства обороны Российской Федерации.
Возрастное ограничение: 6+.
В Туве стартует международный фестиваль духовых оркестров
Общество, Фото:
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