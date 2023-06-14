В Иркутске на здании исторического факультета открыли мемориальную доску участнику СВО

Общество, Фото: администрация Иркутска

Дмитрий Попов планировал издать книгу об СВО



В Иркутске открыли мемориальную доску участнику СВО, кавалеру ордена Мужества Дмитрию Попову. Её установили на фасаде здания исторического факультета Иркутского государственного университета, где учился Дмитрий.



Как сообщили в пресс-службе администрации города, Дмитрий Попов родился и вырос в Иркутске. Интерес к истории у него появился еще в школьные годы. Окончил бакалавриат и магистратуру. Планировал написать кандидатскую диссертацию, но перед поступлением в аспирантуру решил пойти на срочную службу в армию. Службу прошёл в Крыму.



В 2019 году Дмитрий начал службу по контракту в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в Улан-Удэ. После этого выполнял боевые задачи в Сирии.



Вернувшись домой, продолжал работать военным, собирал материалы для будущей диссертации.



– Дима как историк ко многим вещам относился с точки зрения профессионала. Он даже планировал издать книгу об СВО. История сегодняшних событий ещё не написана, но у неё есть тысячи свидетелей. Многие из них отдали самое ценное – свою жизнь. Мы всегда будем помнить о таких ребятах. Я очень горжусь своим сыном, – сказала его мама Юлия Попова.



С первых дней специальной военной операции Дмитрий отправился на передовую. Служил на Херсонском направлении. Погиб в тяжёлом бою.

