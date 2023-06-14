Отличились выпускники из семи школ
Восемь выпускников из Улан-Удэ сдали первые ЕГЭ на 100 баллов. Стобалльники появились на экзаменах по химии и литературе.
Так, высший балл по химии получили два выпускника – из школы №19 и гимназии №33.
По литературе сто баллов набрали шесть человек. Это два выпускника лингвистической гимназии №3 и по одному выпускнику школ №12, 26, 32, 47.
- Есть и высокобалльные результаты. К ним относятся те, кто получил результаты от 80 до 100 баллов. Таких у нас по литературе 49 человек – 29%, по химии 42 человека - это 10 %. Также в этом году 340 выпускников претендуют на медали. Ждём окончания сдачи экзаменов по русскому языку и профильной математике - для того, чтобы претенденты прошли порог в 70 баллов, а по экзаменам по выбору преодолели минимальный порог, - сообщила на планёрном совещании администрации Улан-Удэ председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова.
Всего в 2023 году в Улан-Удэ государственную итоговую аттестацию в 9-11 классах проходят 9389 выпускников. Из них 2997 учащихся 11 классов и 6392 девятиклассника.
В Улан-Удэ появились первые стобалльники ЕГЭ
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Отличились выпускники из семи школ
День здоровья проходит 14 июня
По телефону можно узнать свой избирательный участок и как проголосовать на дому
На некоторых пешеходных переходах наезды случаются чаще других
Победитель отправится на финал всероссийского конкурса
Безответственных хозяев домашних животных ждут немалые штрафы
Льготу можно получить только по достижении 70 лет
Его посмертно представили к медали «За отвагу»
Михаил Филичев посетил колонию в Гусиноозёрске
Виктор Чернышов последние 15 лет работал в службе судебных приставов
Съевшие их животные даже могут погибнуть
Для участия в форуме приглашены делегации из 14 стран, исповедующих буддизм
Победителей наградят денежными сертификатами
За медали поборются лица с ПОДА
Это произошло в финале всероссийского конкурса