В Улан-Удэ появились первые стобалльники ЕГЭ

Отличились выпускники из семи школ



Восемь выпускников из Улан-Удэ сдали первые ЕГЭ на 100 баллов. Стобалльники появились на экзаменах по химии и литературе.



Так, высший балл по химии получили два выпускника – из школы №19 и гимназии №33.



По литературе сто баллов набрали шесть человек. Это два выпускника лингвистической гимназии №3 и по одному выпускнику школ №12, 26, 32, 47.



- Есть и высокобалльные результаты. К ним относятся те, кто получил результаты от 80 до 100 баллов. Таких у нас по литературе 49 человек – 29%, по химии 42 человека - это 10 %. Также в этом году 340 выпускников претендуют на медали. Ждём окончания сдачи экзаменов по русскому языку и профильной математике - для того, чтобы претенденты прошли порог в 70 баллов, а по экзаменам по выбору преодолели минимальный порог, - сообщила на планёрном совещании администрации Улан-Удэ председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова.



Всего в 2023 году в Улан-Удэ государственную итоговую аттестацию в 9-11 классах проходят 9389 выпускников. Из них 2997 учащихся 11 классов и 6392 девятиклассника.

