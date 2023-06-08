Официальное открытие пройдёт в эту субботу
10 июня в Прибайкальском районе Бурятии состоится открытие навигационного сезона «На бурятской волне 2023» (6+). Мероприятие проведут в местности Турка. Оно станет отправной точкой для старта летнего водного туризма на Байкале.
Официальное открытие навигационного сезона 2023 года пройдёт в особой экономической зоне «Байкальская гавань», где представители различных клубов и активистов водных видов спорта могут объединиться и пообщаться. А перед закатом солнца зрители увидят эстрадно-цирковое шоу.
- Перед зрителями выступят артисты Бурятского цирка, театр современного танца «Угол зрения», группа «Своим ходом», DJ Йогурт, Мэдэгма Доржиева и другие, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Также для зрителей на берегу Байкала будет организована дискотека, сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии откроют навигацию на Байкале
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