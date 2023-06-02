Опытные врачи впервые видели такое ранение у ребёнка
Ребёнок родился не в рубашке, а в шубе: войди пуля хоть на градус левее или правее, он бы погиб. Так иркутские хирурги описали ситуацию с юным пациентом.
Мальчика, который получил пулю в область сердца, спасли в Ивано-Матренинской детской клинической больнице.
Родители привезли раненого ребёнка около 23 часов в травмпункт. Дежурный нейрохирург сразу же на руках отнёс дошкольника в противошоковую операционную. Туда вызвали всех свободных анестезиологов-реаниматологов.
- Ребёнок был в тяжёлом состоянии: пулевое проникающее ранение правой половины грудной клетки, - вспоминает врач анестезиолог-реаниматолог Елена Соловьева. – Входное отверстие практически не кровоточило. Мы сразу начали проводить противошоковые мероприятия, сделали МСКТ. Исследование показало, что пуля находится в области заднего средостения – она ранила правое лёгкое, касательно прошла по правому предсердию, из-за чего возникла тампонада перикарда. При данном состоянии сердце не может работать нормально.
Предоперационная подготовка, включающая противошоковые меры и обезболивание, длилась два часа. В час ночи началась операция. Хирурги ушили лёгкое, правое предсердие и удалили пулю. По словам опытных кардиохирургов и реаниматологов, они впервые видели такое ранение у ребёнка.
Операция закончилась в половине шестого утра. Ребёнка перевели в реанимацию в тяжелом состоянии, он был на аппаратной вентиляции лёгких.
Сейчас юный пациент пришёл в сознание, он идёт на поправку.
В обстоятельствах получения ранения разбираются правоохранительные органы.
Как сообщал «Байкал-Daily», в четырёхлетнего мальчика из посёлка Никола Иркутского района случайно выстрелила пятилетняя сестра. В её руки попал пневматический пистолет «МР-53М», который взрослые оставили в тумбе для обуви.
В Иркутске врачи спасли ребёнка с пулей в области сердца
Общество, Фото:
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Опытные врачи впервые видели такое ранение у ребёнка
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