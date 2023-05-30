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В Иркутской области 5-летняя девочка случайно выстрелила в брата из пистолета

В Иркутской области 5-летняя девочка случайно выстрелила в брата из пистолета
Происшествия, 
Проводится доследственная проверка

В посёлке Никола Иркутской области пятилетняя девочка случайно подстрелила четырёхлетнего брата из пневматического пистолета «МР-53М». Проводится доследственная проверка.

Следователи установили, что вечером 26 мая семья с детьми находилась в гостях у своих знакомых в посёлке Никола. В какой-то момент девочка взяла в тумбе для обуви заряженный пневматический пистолет «МР-53М», принадлежащий хозяйке дома и случайно выстрелила.

Мальчика незамедлительно увезли в больницу.

- В настоящее время жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям родителей, оставивших детей без присмотра, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Инспекторы ПДН дадут правовую оценка действиям родителей мальчика, допустившим случившееся, сообщает пресс-служба областного главного управления МВД.

Прокуратура Иркутского района поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки.

- Законность принятых следователями СК решений будет проверена органами прокуратуры, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

несчастный случай оружие

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