Ректор получил представление прокуратуры
Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ выявила во ВСГУТУ нарушения закона при распоряжении федеральным имуществом.
- Установлено, что имущество, закреплённое за университетом на праве оперативного управления, предоставлено в пользование индивидуальному предпринимателю в нарушение закона. В связи с этим прокурор района внес представление ректору учебного заведения, которое рассмотрено и удовлетворено, приняты меры к получению согласия собственника на распоряжение имуществом, - сообщила прокуратура Бурятии.
По постановлению прокурора должностное лицо университета привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.24 КоАП РФ «Распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся федеральной собственности, без разрешения специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти», уточнили в прокуратуре. Выписан штраф в размере четырёх тысяч рублей.
Также к административной ответственности привлечён индивидуальный предприниматель, его оштрафовали на две тысячи рублей.
Ректор ВСГУТУ – Игорь Сизов, официально он занял пост в мае 2022 года. До этого он был проректором по научной работе и инновациям.
В Улан-Удэ ВСГУТУ уличили в нарушениях с федеральным имуществом
Общество, Фото:
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