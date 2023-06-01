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В Бурятии осудили ужесточение контроля за домашними собаками

В Бурятии осудили ужесточение контроля за домашними собаками
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Многим жителям республики не понравилось, что псов теперь придётся держать на привязи

На днях в Бурятии ужесточили правила содержания и выгула домашних питомцев. Соответствующие изменения внесли в постановление республиканского правительства № 108 от 6 марта 2015 года. Причина – участившиеся жалобы от жителей республики на чужих собак

Теперь гулять с ними разрешается только в наморднике и на коротком поводке, а в частном секторе псов нужно держать на цепи или в вольере – причём определённого размера. Кроме того, запрещено появляться со своими хвостатыми любимцами в общественных местах, если у входа туда есть соответствующее предупреждение.

Исключение сделали для собак-поводырей, сопровождающих незрячих или людей с плохим зрением. С четвероногими также можно приходить в ветеринарные клиники и груминг-салоны. Нарушение этих правил чревато штрафами, которые утвердят в ближайшее время.

Тем временем на официальной странице республиканского управления ветеринарии во «ВКонтакте» устроили опрос, посвящённый нововведениям. Он продлится до 2 июня. Большинство респондентов, судя по имеющимся результатам, пока одобряют идею про намордник и короткий поводок. Но и противники тоже нашлись.

- Это что за прогулка такая? С какой радости вы запрещаете животным свободно передвигаться и жить нормальной жизнью? – высказалась одна из интернет-пользователей.

Ещё одно требование – завести пса в квартире можно, если на это согласны все собственники. Его тоже поддерживает основная часть опрошенных – чего нельзя сказать о необходимости держать питомцев в вольерах и на цепи. Тут люди, скорее, против.

- Собака должна двигаться. Сидя на цепи, она не бегает и не стачивает когти, а опорно-двигательный аппарат слабеет. Почему нельзя грамотно написать: создать условия, исключающие проникновение за территорию частного подворья – плотный забор, привязь или вольер, – высказалась другая посетительница паблика.

А председатель БРО партии «Яблоко» и известный психолог Наталья Семёнова задалась вопросом, почему животное должно оставаться на цепи, находясь на частной территории – то есть во дворе дома.

- Это что, тигр или медведь? Никто никого насильно на свою частную территорию не затаскивает. Если есть нормальная ограда и забор, зачем вмешиваться в частную жизнь граждан со своими правилами? Это нарушение конституционных прав, – заявила Наталья Семёнова

По мнению жителей республики, «будки с цепью ломают психику собак, потому что они – социальные животные». Часть наших земляков выступают за вольеры, но против привязи.

Ранее замначальника республиканского управления ветеринарии Дмитрий Калугин, возглавляющий отдел государственного надзора в области обращения с животными, разъяснил эти новшества. По его словам, никто не ущемляет права владельцев четвероногих. Требования ужесточили из-за нерадивых хозяев, которые пренебрегают правилами их содержания и мнением соседей.
собаки животные

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