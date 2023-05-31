В Бурятии объяснили ужесточение контроля за домашними собаками

Жителям республики рассказали, почему их теперь придётся держать на коротком поводке
Замначальника республиканского управления ветеринарии Дмитрий Калугин, возглавляющий отдел государственного надзора в области обращения с животными, разъяснил новые правила содержания и выгула домашних питомцев. Недавно их ужесточили и внесли необходимые изменения в постановление республиканского правительства № 108 от 6 марта 2015 года. Причина – участившиеся жалобы от жителей Бурятии на чужих собак
Теперь выгуливать их разрешается только в наморднике и на коротком поводке, а псов в частном секторе обязаны держать на цепи или в вольере –причём определённого размера. Кроме того, запрещено появляться со своими домашними любимцами в общественных местах, если у входа туда есть соответствующее предупреждение.
Исключение сделали для собак-поводырей, сопровождающих незрячих или людей с плохим зрением. И, конечно же, с четвероногими можно приходить в ветеринарные клиники и груминг-салоны. Нарушение этих правил чревато штрафами.
По словам Дмитрия Калугина, никто не ущемляет права владельцев животных. Требования ужесточили из-за нерадивых хозяев, которые пренебрегают правилами их содержания и мнением соседей.
- Поэтому именно по отношению к ним будут применяться штрафы, – отметил замруководителя учреждения. – К нам ежегодно поступают жалобы на ненадлежащее содержание животных в квартирах, связанную с этим антисанитарию и громкий лай. Ранее мер административного воздействия на таких граждан не было.
Размеры денежных санкций пропишут в республиканском законе «Об административных правонарушениях». Кроме того, по словам специалистов, животное должно сидеть на привязи или в вольере, а не бегать по ограде. Оно может, к примеру, выбежать из двора через дырки в ограде и на кого-нибудь наброситься.
- Поэтому эти нормы и установили. Большинство нападений происходит, когда владелец пренебрегает правилами, – подчеркнул Дмитрий Калугин. – Обязательное требование – прогулки на поводке только в сопровождении хозяина. Наличие намордника у мелких собак никто требовать не будет, но в случае нападения он понесёт ответственность. Потому агрессивным животным, какого бы размера они бы не были, необходимо надевать намордник.
В Бурятии объяснили ужесточение контроля за домашними собаками
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