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В Улан-Удэ запретили копать из-за празднования юбилея республики

В Улан-Удэ запретили копать из-за празднования юбилея республики
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Вводится запрет на проведение земляных работ

В Улан-Удэ в дни празднования 100-летия Республики Бурятия будет введён режим тишины на земляные работы. Об этом сообщили в комитет городского хозяйства.

2, 3, 4 июня будет введён запрет на земляные работы и работы и прокладке и реконструкции подземных инженерных сооружений и коммуникаций. Сделано это, чтобы рабочие не порвали кабели и не произошло аварийных отключений электричества.

– Через несколько дней в Улан-Удэ начнутся торжественные мероприятия, посвящённые 100-летию Республики Бурятии. К нам приедут гости из разных городов, республик. Запланировано много торжественных мероприятий. Поэтому необходимо ввести временный запрет на земляные работы, чтобы избежать порыва подземных кабельных сетей, – сказал заместитель мэра – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев на еженедельном штабе по подготовке к осенне-зимнему периоду.

2,3,4 июня с 11:00 до 21:00 на площади Советов будет проходить выставка презентация достижений экономики муниципальных образований республики «Минии тоонто – Моя малая Родина». Здесь разместятся 20 презентационных юрт из районов Бурятии. В юртах будут представлены выставки об особенностях районов, экономическом потенциале, туристических возможностях, культурных традициях.

3 июня с 22:00 до 23:00 пройдёт концерт народного артиста России Олега Газманова. После окончания концерта прозвучит песня «Тоонто нютаг» в сопровождении лазерного светового шоу, которая отразит историю Бурятии, начиная со времён гуннов.


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100 лет Республики Бурятия

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