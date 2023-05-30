В Улан-Удэ запретили копать из-за празднования юбилея республики

Вводится запрет на проведение земляных работ
В Улан-Удэ в дни празднования 100-летия Республики Бурятия будет введён режим тишины на земляные работы. Об этом сообщили в комитет городского хозяйства.
2, 3, 4 июня будет введён запрет на земляные работы и работы и прокладке и реконструкции подземных инженерных сооружений и коммуникаций. Сделано это, чтобы рабочие не порвали кабели и не произошло аварийных отключений электричества.
– Через несколько дней в Улан-Удэ начнутся торжественные мероприятия, посвящённые 100-летию Республики Бурятии. К нам приедут гости из разных городов, республик. Запланировано много торжественных мероприятий. Поэтому необходимо ввести временный запрет на земляные работы, чтобы избежать порыва подземных кабельных сетей, – сказал заместитель мэра – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев на еженедельном штабе по подготовке к осенне-зимнему периоду.
2,3,4 июня с 11:00 до 21:00 на площади Советов будет проходить выставка презентация достижений экономики муниципальных образований республики «Минии тоонто – Моя малая Родина». Здесь разместятся 20 презентационных юрт из районов Бурятии. В юртах будут представлены выставки об особенностях районов, экономическом потенциале, туристических возможностях, культурных традициях.
3 июня с 22:00 до 23:00 пройдёт концерт народного артиста России Олега Газманова. После окончания концерта прозвучит песня «Тоонто нютаг» в сопровождении лазерного светового шоу, которая отразит историю Бурятии, начиная со времён гуннов.
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