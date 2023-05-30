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В курортном районе Бурятии создадут парк с национальным колоритом

В курортном районе Бурятии создадут парк с национальным колоритом
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Там появятся прогулочная зона, спортплощадка и лужайка

В курортном Тункинском районе Бурятии хотят создать парк с национальным колоритом. Он откроется в районном центре – селе Кырен, сообщается в группе «Тунка-инфо.24/7».

Благоустроить новую зону отдыха планируют в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». У одного из входов, со стороны улицы Советская, появятся ворота в бурятском стиле, а у центрального – «Аллея славы».


Согласно опубликованному в районном чате эскизу, там также будут амфитеатр, специальная зона для мероприятий, прогулочная лесная – с тропинками, двухсторонняя сцена, детская, спортивная и смотровая площадки и ещё одна – для отдыха, лужайка, семейное кафе и информационный пункт. Кроме того, местные жители предложили установить в будущем парке скамейки, контейнеры для мусора и обучающий стенд про РСО – раздельный сбор отходов.

Автор проекта – архитектор Дарима Шагдурова. На сайте «Тунка. Онлайн» говорится, для подростков и детей помладше призвали сделать отдельную площадку, чтобы у них было своё пространство. А для пенсионеров хотят оборудовать небольшой отапливаемый павильон. Они смогут спокойно прийти туда, попить чай, пообщаться с друзьями, сыграть в шахматы и настольный теннис.

При обустройстве парка решили обратиться к творческому наследию живописцев и к народным мастерам Тунки. В конце июня проект благоустройства, который разрабатывает ООО «Градостроительная школа» из Иркутска, отправят в Москву – на рассмотрение комиссии Минстроя РФ. 
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