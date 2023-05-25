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В Улан-Удэ завершилось строительство пансионата для пожилых за миллиард рублей

В Улан-Удэ завершилось строительство пансионата для пожилых за миллиард рублей
Общество, 
Он стал самым крупным на Дальнем Востоке

Строительство пансионата для престарелых в микрорайоне Светлый в Улан-Удэ подошло к концу. Об этом рассказал в своём telegram-канале зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников. Он подчеркнул, что это соцучреждение для пожилых людей – самое крупное в Дальневосточном федеральном округе.

В ролике, опубликованном в Telegram, говорится:  там есть всё необходимое для комфортного пребывания людей.

- Здание получилось достаточно интересным, многофункциональным, – рассказал начальник управления капстроительства (УКС) Бурятии Анатолий Урбанов. – Здесь очень много помещений, необходимых для пожилых.

По словам Луковникова, новое учреждение «даже больше похоже на хороший санаторий или отель, в котором уютно, тепло, хорошо и комфортно».


 
Как сообщал «Байкал-Daily», пансионат площадью более 21 тысячи квадратных метров за миллиард рублей с лишним рассчитан на 150 человек. Там разместятся библиотека-читальня с книгохранилищем, спортивный и зрительный залы (последний – на 112 посадочных мест, 16 из которых предназначены для инвалидов-колясочников), комната для артистов, парикмахерская, два помещения для религиозных обрядов, кельи для священнослужителя, радиоузел, кладовая для инвентаря, сауна и лечебно-производственные помещения.

Постояльцев поселят в одно- и двухместных комнатах с холодильниками, телевизорами, туалетами, душевыми комнатами, балконами и расширенными дверными проёмами – их сделают для удобства людей, передвигающихся с помощью инвалидного кресла.

В здании будут просторные холлы, а рядом с ним обустроят пешеходные дорожки для прогулок и спортивные площадки. В соцучреждении предусмотрено десять блоков – пять жилых, культурно-массовый, приёмно-карантинный и пищевые. А ещё его оборудовали для инвалидов – для них сделали поручни, пандусы и таблички со шрифтом Брайля.
  

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