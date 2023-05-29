В Улан-Удэ до +24 градусов

По республике переменная облачность



По данным Бурятского гидрометцентра, 29 мая по республике: переменная облачность, преимущественно без осадков, днём по трассе БАМ местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +2, +7, местами -2,-7, днём +22, +27, местами +12, +17.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью +2, +4, днём +22, +24.



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