Корвет «Алдар Цыденжапов» помог в испытаниях нового судна

Общество, Фото: пресс-служба минобороны РФ

Был проверен корабельный радиолокационный комплекс



Экипаж корвета Тихоокеанского флота (ТОФ) «Герой РФ Алдар Цыденжапов» обеспечил для корвета «Резкий», построенного для ТОФ, проверку многофункционального радиолокационного комплекса (МФ РЛК) в заливе Петра Великого. Во время выхода в море сдаточная команда корвета «Резкий» совместно с его экипажем успешно провели испытания корабельного радиолокационного комплекса.



Накануне перед началом отработки упражнений с корветом «Герой РФ Алдар Цыденжапов» экипаж корвета «Резкий» отработал юстировку МФ РЛК, а также тарировку лага. Также в одном из морских полигонов боевой подготовки экипаж корвета «Резкий» провёл прочностные испытания артиллерийской установки А-190 с выполнением учебно-артиллерийских стрельб. Кроме того, приёмо-сдаточная команда провела испытания гидроакустической станции «Минотавр-М» и гидроакустического комплекса «Заря-2».



- Ранее экипажи Ка-27ПС и Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ провели палубные испытания корвета в заливе Петра Великого, в ходе которых произвели несколько облётов корабля и проверили его радиотехническое вооружение, системы связи и управления авиацией, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Справка



Корвет «Резкий» – четвёртый в серии многоцелевой сторожевой корабль (корвет) проекта 20380. Был заложен на Амурском судостроительном заводе в 2016 году. В конце октября 2021 года в транспортном доке «Зея» он был доставлен во Владивосток для достройки и дооборудования на сдаточной базе Амурского судостроительного завода.





