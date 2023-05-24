Депутаты горсовета Улан-Удэ наградили победителей конкурса ко Дню Победы

Зашифрованное слово отгадала журналистка Анастасия Макарова
Сегодня, 24 мая, в Улан-Удэнском горсовете прошла церемония награждения победителей конкурса, посвящённого Дню Победы.
Как сообщал «Байкал-Daily», конкурсантам необходимо было отгадать зашифрованное слово из восьми букв, связанное с Великой Отечественной войной. С 3 по 10 мая в официальном Telegram-канале горсовета публиковали по одной букве в день. Победителю необходимо было собрать все восемь скриншотов с буквой и составить правильное слово. А отгадавший должен был разместить видео на своей странице в отечественных соцсетях.
Первые три участника, отправившие все восемь скриншотов, правильно составленное слово и ссылку на видеопост получили заветные ценные призы. За 1 место - 15 тысяч рублей, 2 место – 10 тысяч рублей и 3 место – пять тысяч рублей. Призовой фонд сформирован из личных средств депутатов.
Победительницей конкурса стала журналистка Анастасия Макарова.
Зашифрованным словом оказался «вольфрам». Во время Великой Отечественной войны именно этим твёрдым металлом покрывали броню каждого третьего танка Т-34 на Джидинском вольфрамо-молибденовом комбинате в Бурятии.
- Если честно, я пользовалась источниками из интернета. Я не совсем понимала, как слово связано не просто с Великой Отечественной Войной, а с Бурятией. Подкрепилась информацией и записала ролик. Условием конкурса была именно скорость. Я заранее на черновике разместила на видео все скриншоты и ждала последнего, - поделилась победительница конкурса Анастасия Макарова.
Второе место занял 18-летний Виктор Иванов. Стоит отметить, что он второй год участвует в конкурс и вновь стал призёром. Награду получила мама парня, поскольку он сдаёт сессию в другом городе.
Третье место занял уроженец Хоринского района Дмитрий Краснопеев. Призёру также не удалось посетить церемонию награждения, а грамоту вручили его дочери.
- Охват получился неплохой – около 200 человек. С одной стороны, наше слово вольфрам – элемент таблицы Менделеева, а с другой нужно было понять, как он связан с Великой Отечественной Войной. Молодцы те, кто первые догадались. Они должны были не только догадаться, но и снять видеообращение и показать обозначения. Главная задача конкурса – патриотическое воспитание подрастающего поколения, - рассказал зампредседателя горсовета Улан-Удэ Анатолий Белоусов.
Также сегодня наградили участников образцового ансамбля «Экспромт». Депутаты горсовета вручили благодарственные письма руководителю коллектива Елене Воробьёвой и её юным воспитанникам за участие в музыкальном видеоклипе «Идёт солдат по городу».
Впечатлениями от видеоклипа поделился отец одной из солисток коллектива, принимающий участие в специальной военной операции:
- Патриотическое воспитание - это хорошо. Сейчас во всей стране, в частности в наших школах, образуется клубы патриотического воспитания молодёжи, формируются кадетские классы. История продолжает жить в наших сердцах. Я очень доволен, что именно наша дочь и её подруги продолжают воспевать. Актуальность военной песни в наше время не потерялось.
Депутаты горсовета Улан-Удэ наградили победителей конкурса ко Дню Победы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Соревнования соберут более 250 спортсменов
Зашифрованное слово отгадала журналистка Анастасия Макарова
«Надо деньги сдать!» - поют родители
Неприятный запах одолел улан-удэнцев в последние дни
На него обратили внимание сотрудники Росгвардии
Она исчезла в 264 домах вместо 308
Саженцы высаживали по схеме «непрерывного цветения»
Его посмертно наградили двумя медалями
Асфальтобетон начнут укладывать в июне
Она стала известна только спустя полтора месяца после трагедии
Один из них задолжал собственной дочери более 600 тысяч рублей
Развёрнут 91 пункт проведения экзаменов
Они приедут на священное озеро уже этим летом
Строительство началось в Кяхте
Директора школы оштрафовали