В столице Бурятии резко усилилась вонь от очистных сооружений





Строительство блока термической сушки осадков от стоков позволит решить вопрос с неприятным запахом с иловых площадок, снизить нагрузку на окружающую среду и создать более благоприятные условия для жизни и здоровья улан-удэнцев, заявили ранее на предприятии. А сами высушенные осадки можно будет использовать повторно – например, в качестве органических удобрений, почвогрунтов, рекультиватов или для изготовления топливных брикетов.

