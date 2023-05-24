В столице Бурятии резко усилилась вонь от очистных сооружений

Иловые площадки на правобережных очистных сооружениях в столице Бурятии решили повторно обработать специальными препаратами. Причина – неприятный запах от них, который усилился в последние пять дней, сообщили в МУП «Водоканал».
Как выяснилось, подрядные организации, занимающиеся модернизацией очистных на Стеклозаводе, вот уже неделю освобождают от осадков эти 19 площадок объёмом пять тысяч кубометров каждая. После их демонтируют. На этой территории появятся блоки термической сушки, а также доочистки и ультрафиолетового обеззараживания сточных вод и озонаторная станция с контактными резервуарами.
- Именно из-за начала работ по переносу накопленных осадков горожане почувствовали этот крайне неприятных запах. Мы, в свою очередь, на протяжении трёх лет обрабатывали иловые площадки микробиологическим препаратом. Результат превзошёл все ожидания – запахи заметно уменьшились, – рассказал начальник отдела экологии «Водоканала» Антон Иванов.
Сейчас, по словам специалистов, поверхность объектов, обработанная ранее этим средством и находившаяся под специфической «блокировкой» от запахов, из-за нарушения целостного покрытия вновь стала источником зловония.
- Реконструкция очистных идёт полным ходом. Работы по модернизации и строительству новых объектов ведутся согласно графику. При этом перемещение осадков – один из важных этапов, без которого не обойтись, – пояснил начальник очистных сооружений МУП Владимир Кузнецов.
Чтобы нормализовать ситуацию, руководство предприятия решило увеличить периодичность обработки иловых площадок и провести эти мероприятия оперативно, в ближайшие дни.
Строительство блока термической сушки осадков от стоков позволит решить вопрос с неприятным запахом с иловых площадок, снизить нагрузку на окружающую среду и создать более благоприятные условия для жизни и здоровья улан-удэнцев, заявили ранее на предприятии. А сами высушенные осадки можно будет использовать повторно – например, в качестве органических удобрений, почвогрунтов, рекультиватов или для изготовления топливных брикетов.