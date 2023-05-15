В IceМЕТР появилась книжная стойка
В кафе улан-удэнской ледовой арены IceМЕТР появилась стойка для книг. Теперь дети и их родители, ожидающие начала тренировки, могут скрасить свой досуг, не «зависая» при этом в телефонах.
- Почти все дети, которые ожидают начала тренировки и родители, их ждущие, коротают время в своих гаджетах. Поэтому для полезного времяпрепровождения мы установили стойку с книгами. Они позволят проводить время ожидания на ледовой арене, в нашем кафе, интереснее и полезнее, - прокомментировали представители ледовой арены.
Книги для мини-библиотеки принесли сотрудники ледовой арены. Свой вклад в фонд «ледовой читальни» может внести любой желающий.
Посетители ледовой арены в Улан-Удэ теперь могут читать книги
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