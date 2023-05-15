Посетители ледовой арены в Улан-Удэ теперь могут читать книги

В IceМЕТР появилась книжная стойка



В кафе улан-удэнской ледовой арены IceМЕТР появилась стойка для книг. Теперь дети и их родители, ожидающие начала тренировки, могут скрасить свой досуг, не «зависая» при этом в телефонах.



- Почти все дети, которые ожидают начала тренировки и родители, их ждущие, коротают время в своих гаджетах. Поэтому для полезного времяпрепровождения мы установили стойку с книгами. Они позволят проводить время ожидания на ледовой арене, в нашем кафе, интереснее и полезнее, - прокомментировали представители ледовой арены.



Книги для мини-библиотеки принесли сотрудники ледовой арены. Свой вклад в фонд «ледовой читальни» может внести любой желающий.

