15 мая

14 мая

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Посетители ледовой арены в Улан-Удэ теперь могут читать книги

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В IceМЕТР появилась книжная стойка

В кафе улан-удэнской ледовой арены IceМЕТР появилась стойка для книг. Теперь дети и их родители, ожидающие начала тренировки, могут скрасить свой досуг, не «зависая» при этом в телефонах.

- Почти все дети, которые ожидают начала тренировки и родители, их ждущие, коротают время в своих гаджетах. Поэтому для полезного времяпрепровождения мы установили стойку с книгами. Они позволят проводить время ожидания на ледовой арене, в нашем кафе, интереснее и полезнее, - прокомментировали представители ледовой арены.

Книги для мини-библиотеки принесли сотрудники ледовой арены. Свой вклад в фонд «ледовой читальни» может внести любой желающий.
книги ледовая арена

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