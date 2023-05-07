На СВО погиб 47-летний мобилизованный из Бурятии



Во время специальной военной операции погиб 47-летний гвардии майор Андрей Лукьянов, проживавший в Бурятии. В воскресенье, 7 мая, его провожают в последний путь. Прощание проходит в селе Угловское Алтайского края – на его малой родине, сообщается в вайбер-группе «Кяхта-инфо.24/7



Андрей Николаевич родился в селе Угловское 3 апреля 1976 года. Он окончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище и отправился служить в Кяхту, а после остался там жить.



В 2022 году Лукьянов попал под объявленную в стране частичную мобилизацию и уехал на СВО. Его жизнь оборвалась 18 апреля 2023 года У Андрея Николаевича остались жена, сын и мама.

