На СВО погиб 47-летний мобилизованный из Бурятии

У него остались жена, мама и сын
Во время специальной военной операции погиб 47-летний гвардии майор Андрей Лукьянов, проживавший в Бурятии. В воскресенье, 7 мая, его провожают в последний путь. Прощание проходит в селе Угловское Алтайского края – на его малой родине, сообщается в вайбер-группе «Кяхта-инфо.24/7
Андрей Николаевич родился в селе Угловское 3 апреля 1976 года. Он окончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище и отправился служить в Кяхту, а после остался там жить.
В 2022 году Лукьянов попал под объявленную в стране частичную мобилизацию и уехал на СВО. Его жизнь оборвалась 18 апреля 2023 года У Андрея Николаевича остались жена, сын и мама.
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