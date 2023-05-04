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День Победы у россиян ассоциируется с парадом и георгиевской ленточкой

День Победы у россиян ассоциируется с парадом и георгиевской ленточкой
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Исследование в преддверии праздника провёл ВЦИОМ

День Победы у большинства россиян ассоциируется с военным парадом, Георгиевской лентой и акцией «Бессмертный полк», сообщает РИА Новости со ссылкой на всероссийский центр изучения общественного мнения.

На вопрос, что из перечисленного чаще всего ассоциируется с Днём Победы, 63% респондентов выбрали военный парад, 58% - Георгиевскую ленточку, 54% - акцию «Бессмертный полк», 45% - Вечный огонь, 43% - вариант ответа о музыке и песнях военных лет.

Также для 38% граждан День Победы ассоциируется с торжественным салютом, для 33% - со знаменем Победы, для 31% - с орденами и медалями, 31% - с красными гвоздиками, 22% - с фронтовой кашей, 15% - с наркомовскими 100 граммов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году акция «Бессмертный полк» пройдёт в новом формате, фотопортреты героев можно разместить на автомобилях, одежде, на бейджиках, и на сайте www.polkrf.ru.

Акция «Георгиевская ленточка» (0+) уже началась в Бурятии. Акция проходит в период проведения праздничных мероприятий с 3 по 9 мая.



День Победы 9 мая

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