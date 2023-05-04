В Иркутске впервые провели две уникальные операции

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Врачи устранили сужения аорты у малолетних пациентов



В Иркутской областной клинической больнице (ИОКБ) впервые детям устранили сужение аорты с помощью рентгенэндоваскулярной операции. Об этом рассказал главный врач медучреждения Пётр Дудин.



Поделиться опытом использования эндоваскулярной хирургии для лечения детей в Иркутск прилетел доктор медицинских наук, один из ведущих в России детских специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Манолис Пурсанов. Вместе с заведующим отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ИОКБ Александром Квашиным специалисты прооперировали 8-летнего мальчика и 16-летнюю девушку.



Родители привели мальчика к кардиологу с жалобами на повышенное давление. При осмотре у ребёнка выявили наличие проблем с аортой – самым крупным сосудом кровеносной системы. С отсутствием пульсации на бедренных артериях и высоким артериальным давлением мальчика направили в ИОКБ, где ему провели дополнительные обследования. В медучреждении специалисты установили диагноз: «Коарктация аорты». У ребёнка выявили локальное сужение просвета аорты в три раза меньше нормы − пять миллиметров.



Мальчику выполнили стентирование коарктации аорты. Через небольшой прокол бедренной артерии ввели в суженный участок аорты специальную конструкцию, которая позволила расширить сосуд до 14 мм. Этот диаметр аорты позволяет полностью пропускать кровь, не вызывая нагрузки сердца. Операция длилась час. При проведении вмешательства использовался современный ангиографический комплекс.



– Стентирование коарктации аорты − альтернатива открытой операции. Эта технология менее травматична: ребёнку не рассекают грудную клетку для протезирования аорты, нет риска обильной кровопотери, риск повторных вмешательств также минимизирован, − отметил заведующий кардиохирургическим отделением №2 (детское) ИОКБ Евгений Ефанов.



Девочке с таким же диагнозом выполнили аналогичную операцию. Оба ребёнка чувствуют себя удовлетворительно, реанимационный период и специальная реабилитация после таких операций не требуется. На следующие сутки пациент может передвигаться, выписка из медучреждения происходит на 5-7 день после оперативного вмешательства.



– За исключением новорождённых и грудных детей, этот порок лечат эндоваскулярно. Современное развитие хирургии позволяет выполнить операции без разреза грудной клетки − технологии дают возможность оперировать детей эффективно и безопасно. Сегодняшний мастер-класс позволит специалистам ИОКБ в ближайшее время внедрить в работу эту малотравматичную методику для лечения врождённых пороков сердца у детей, − рассказал Манолис Пурсанов.



Пётр Дудин подчеркнул, что необходимость внедрения новой для медучреждения технологи была высока, поскольку техническое оснащение и профессионализм специалистов позволяет проводить сложные вмешательства на высоком уровне. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



