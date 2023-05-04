В реке в Бурятии нашли четыре коровьих трупа

Накануне около села Нюгуй в Джидинском районе Бурятии обнаружили трупы коров. Четырёх мёртвых бурёнок заметили в реке Джида.
На место отправились ветеринары, сотрудник Россельхознадзора и представители районной и сельской администраций. Сейчас проводится работа по установлению владельца сельхозживотных, сообщается в вайбер-группе «Джида-инфо 24/7».
Специалистам предстоит выяснить причину гибели коров. Они уже взяли патматериал для исключения особо опасных заболеваний.
- Трупы утилизируют методом сжигания в крестообразной яме. Расходы за это понесёт владелец, – пояснили в республиканском управлении ветеринарии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале апреля на берегу реки Хилок в Мухоршибирском районе тоже нашли несколько мёртвых коров. А несколько дней спустя падёж скота произошёл недалеко от станции Загустай в Селенгинском районе. Точную причину – отравление нитритами – назвали на минувшей неделе.