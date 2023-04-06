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На берегу реки в Бурятии нашли коровьи трупы

На берегу реки в Бурятии нашли коровьи трупы
Общество,  Фото:«Мухоршибирь-инфо 24/7»
Мёртвый скот должны сжечь

Всё произошло недавно в Мухоршибирском районе Бурятии. На берегу реки Хилок обнаружили нескольких мёртвых коров. Об этом сообщили в группе «Мухоршибирь-инфо 24/7».

- Ветеринарная служба была на месте. Трупы оттуда убрали. Их утилизируют путём сжигания на специально отведённом участке, – отметил начальник управления сельского хозяйства района Дмитрий Киреев.

Владельцам скотины грозят штрафы. Для физических лиц их размер колеблется от 4 до 5, а для должностных – от 20 до 40 тысяч рублей.

Ранее в республиканском управлении ветеринарии объяснили, что делать с биологическими отходами – абортированными и мертворождёнными плодами и ветеринарными конфискатами, а также трупами птиц и животных. После гибели скота об этом следует незамедлительно сообщить ветеринарному специалисту. Утилизация – захоронение в скотомогильнике иди сжигание – согласно действующему законодательству, проводится под наблюдением ветслужбы.

- Неправильная утилизация может привести к распространению множества инфекционных заболеваний и вспышке той или иной эпидемии, – подчеркнули в ведомстве.

Свалки из трупов коров до этого находили в Бурятии в апреле и в августе 2021-го года.      


 



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