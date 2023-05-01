В Улан-Удэ отметили Праздник весны и труда

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Первомайский митинг и шествие профсоюзов состоялись в центре города. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко



На площади Советов Улан-Удэ отметили Первомай. Сперва профсоюзы Бурятии провели уже традиционное шествие. В нём приняли участие профсоюзные активисты предприятий и учреждений города.



В этом году митинг на площади Советов проходил в поддержку специальной военной операции.



- Сегодня в солнечный, тёплый, по-настоящему весенний день хочется всех поздравить с праздником. Это праздник мира и солидарности трудящихся. Старшее поколение помнит лозунг «Мир! Труд! Май!». Сегодня наша страна участвует в специальной военной операции. И труд, наш с вами труд, — это то, что может помочь, когда каждый из нас на своём месте честно трудится, вкладывает свои силы и душу в то, чтобы Родина была сильной, чтобы у наших ребят было все необходимое, чтоб экономика нашей республики, нашей страны были сильными, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.



Председатель союза «Объединение организаций профсоюзов Бурятии» Дмитрий Колмаков напомнил, что Первомай стал символом объединения представителей разных профессий, людей труда. Праздник «даёт возможность каждому почувствовать себя частью гражданского общества, напоминает, какой мощной силой обладает солидарность работников в отстаивании социальной справедливости», подчеркнул он.



- Идёт СВО, есть много мобилизованных членов профсоюза, поэтому особая забота – о семьях мобилизованных. Мы собираем гуманитарную помощь по тем заявкам, которые есть от наших бойцов, - добавил Колмаков.



В митинге-концерте приняли участие ансамбль «Забава», солисты Ирина Шагдурова, Сергей Плотников, Валико Гаспарян, группа «Лаккитон», коллектив «Энжелс» детской школы искусств №1.



В этом году Первомай проходит под девизом «Солидарность трудящихся – единство страны».



Справка:



Отмечать Первомай начали после того, как 1 мая 1886 года в Чикаго (США) прошли масштабные митинги и демонстрации рабочих, требовавших введения восьмичасового рабочего дня. Акция закончилась стычками с полицией.



В 1890 году Парижский конгресс II Интернационала принял решение о проведении 1 мая ежегодных рабочих демонстраций. В том же году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции и Швеции прошли первомайские демонстрации в знак солидарности с рабочими Чикаго. Основным лозунгом манифестаций было требование восьмичасового рабочего дня.



В России Первомай стал официальным праздником после Октябрьской революции 1917 года. Он получил название День Интернационала и был закреплен в Кодексе законов о труде.



В 1970 году праздник был переименован в День международной солидарности трудящихся. Отмечали его два дня – 1 и 2 мая, но демонстрации всегда проводили в первый майский день. После распада СССР, в 1992 году, у него появилось новое название – Праздник весны и труда.



