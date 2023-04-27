«Крестьяне радуются»: Жителям Бурятии объяснили, чем хорош апрельский снег

Минувшей ночью Бурятию накрыл сильный снегопад. В Улан-Удэ уже несколько часов ликвидируют его последствия – расчищают дороги и трамвайные пути. Из-за непогоды 27 апреля закрыли международный аэропорт «Байкал».
Тем временем директор ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжил Мардваев объяснил, почему весной нужен снег. Это, как выяснилось, хорошо для сельского хозяйства.
- Он напитает землю необходимой влагой, дефицит которой так остро ощущается этой весной. Крестьяне радуются! – заявил Мардваев на своей странице во «ВКонтакте».
Тем временем директор ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжил Мардваев объяснил, почему весной нужен снег. Это, как выяснилось, хорошо для сельского хозяйства.
- Он напитает землю необходимой влагой, дефицит которой так остро ощущается этой весной. Крестьяне радуются! – заявил Мардваев на своей странице во «ВКонтакте».