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«Крестьяне радуются»: Жителям Бурятии объяснили, чем хорош апрельский снег

«Крестьяне радуются»: Жителям Бурятии объяснили, чем хорош апрельский снег
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Руководитель «Россельхозцентра» заявил, что он напитает землю влагой

Минувшей ночью Бурятию накрыл сильный снегопад. В Улан-Удэ уже несколько часов ликвидируют его последствия – расчищают дороги и трамвайные пути. Из-за непогоды 27 апреля закрыли международный аэропорт «Байкал».

Тем временем директор ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжил Мардваев объяснил, почему весной нужен снег. Это, как выяснилось, хорошо для сельского хозяйства.

- Он напитает землю необходимой влагой, дефицит которой так остро ощущается этой весной. Крестьяне радуются! – заявил Мардваев на своей странице во «ВКонтакте».
снег

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