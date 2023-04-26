Мероприятия стартовали 23 апреля
C 23 по 29 апреля в Бурятии проходят мероприятия в рамках Единой недели иммунизации в Российской Федерации.
– Главная цель Единой недели иммунизации повышение осведомлённости общества, родителей, средств массовой информации и медицинских работников о необходимости вакцинации населения, - рассказала заместитель министра здравоохранения РБ Наталья Логина.
Как сообщили в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения, в настоящее время национальным календарём профилактических прививок Российской Федерации определены обязательные прививки против 12 инфекций: вирусного гепатита В, дифтерии, краснухи, коклюша, кори, эпидемического паротита, полиомиелита, столбняка, туберкулёза, гриппа, гемофильной и пневмококковой инфекций. Эти прививки проводятся всем гражданам в определённом возрасте бесплатно.
Планируется введение в национальный календарь иммунизации против ротавирусной инфекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека и менингококковой инфекции.
Напомним, что в рамках Всемирной недели иммунизации организовано тематическое консультирование граждан по вопросам вакцинопрофилактики.
В Бурятии проходит Единая неделя иммунизации
Общество, Фото:
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