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В Бурятии работает «горячая линия» по вакцинопрофилактике

В Бурятии работает «горячая линия» по вакцинопрофилактике
Общество,  Фото:pixabay.com
«Горячая линия» работает с понедельника по пятницу

В рамках Всемирной недели иммунизации с 17 по 28 апреля 2023 года организовано тематическое консультирование граждан по вопросам вакцинопрофилактики.

- Граждане могут обращаться на «горячую линию» с вопросами о вакцинации против различных заболеваний, таких как корь, краснуха, полиомиелит, туберкулёз, клещевой вирусный энцефалит, а также по другим вопросам вакцинации, - отметили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

«Горячая линия» будет работать с понедельника по пятницу с 08.30 до 17.30 по телефонам: 8(3012)41-25-74 (доб. 1227, 1231). 

По вопросам о вакцинации против клещевого энцефалита необходимо обращаться по телефону: 8(3012) 41-25-74 (доб. 1218).
горячая линия

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