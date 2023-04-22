В Бурятии работает «горячая линия» по вакцинопрофилактике





По вопросам о вакцинации против клещевого энцефалита необходимо обращаться по телефону: 8(3012) 41-25-74 (доб. 1218).



В рамках Всемирной недели иммунизации с 17 по 28 апреля 2023 года организовано тематическое консультирование граждан по вопросам вакцинопрофилактики.- Граждане могут обращаться на «горячую линию» с вопросами о вакцинации против различных заболеваний, таких как корь, краснуха, полиомиелит, туберкулёз, клещевой вирусный энцефалит, а также по другим вопросам вакцинации, - отметили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.«Горячая линия» будет работать с понедельника по пятницу с 08.30 до 17.30 по телефонам: 8(3012)41-25-74 (доб. 1227, 1231).