В Братске аферист выманил у мастера коммунальной службы 350 тысяч

Звонивший обманом заставил жертву установить на смартфон стороннее приложение



В полицию в Братске с заявлением о мошенничестве обратился 57-летний местный житель. По словам потерпевшего, накануне ему позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Звонивший обманом заставил жертву установить на смартфон стороннее приложение, продиктовать ему коды из входящих сообщений и перевести на «безопасный» счёт 350 тысяч рублей.



Заявителя насторожили лишь утверждения звонившего о якобы попытках аферистов оформить на него кредит, так как год назад он прошёл процедуру банкротства физических лиц. Мужчина опомнился и обратился в полицию.



Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

