Звонивший обманом заставил жертву установить на смартфон стороннее приложение
В полицию в Братске с заявлением о мошенничестве обратился 57-летний местный житель. По словам потерпевшего, накануне ему позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Звонивший обманом заставил жертву установить на смартфон стороннее приложение, продиктовать ему коды из входящих сообщений и перевести на «безопасный» счёт 350 тысяч рублей.
Заявителя насторожили лишь утверждения звонившего о якобы попытках аферистов оформить на него кредит, так как год назад он прошёл процедуру банкротства физических лиц. Мужчина опомнился и обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
В Братске аферист выманил у мастера коммунальной службы 350 тысяч
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