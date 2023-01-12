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В Бурятии потраченные на распиаренный туалет миллионы едва не улетели в трубу

В Бурятии потраченные на распиаренный туалет миллионы едва не улетели в трубу
Общество,  Фото:страница Доры Хамагановой
На клозет, которым никто не захотел заниматься, потратили солидную сумму

Счётная палата Бурятии провела проверку по соблюдению порядка, целей и условий предоставления и использования целевых межбюджетных трансфертов, которые Тункинский район получил в 2021 году из республиканской казны.  Об её итогах сообщается 10 января на официальном сайте контрольного органа.

Всего муниципалитету выделили 72 миллиона 286 тысяч рублей. Специалисты проверили 14 субсидий и одну субвенцию, охватив в общей сложности 19 объектов, и нашли нарушения на 24 миллиона 321 тысячу. Одно из них касается неэффективного использования имущества на 4 миллиона 333 тысячи рублей, выразившегося «в нефункционировании модульного туалета» в Кырене.

Это самый туалет появился в январе 2022-го в центре села, недалеко от автокасс. Пресс-секретарь тункинской администрации Дора Хамаганова рассказывала, что он предназначен в том числе для людей с ограниченными физическими возможностями. Специально для инвалидов там соорудили пандусы и поручни.

- Благодаря усилиям команды администрации района закуплено и установлено антивандальное сантехническое оборудование, проведены электроэнергия, водоснабжение и вентиляция. Обеспечены комфортные условия для будущего персонала. В торговой витрине будут продавать гигиенические средства, – сообщила тогда Хамаганова в соцсетях.

Власти пообещали найти желающих обслуживать отхожее место. Но в итоге его пришлось на какое-то время прикрыть.

- Трудно оказалось подобрать подрядчика – частного предпринимателя, который бы согласился платить налоги, обслуживать туалет и платить зарплату сотрудникам, ведь доходы, скорее всего, будут не соответствовать расходам, особенно вне «горячего» летнего сезона, – пояснили в казне муниципального имущества администрации Тунки.

В итоге подрядчик всё-таки нашёлся. Им оказался местный предприниматель, который успешно содержит баню и прачечную в Кырене.

Среди других нарушений, выявленных аудиторами СП в Тунке – неправомерное использование бюджетных средств (422 985 рублей) при капремонте спортивного центра в курортном посёлке Аршан и 33 274 рублей – в связи с компенсацией питания;

Вскрылась также неэффективная трата 4 миллионов 199 тысяч в связи «с недостижением значений показателей результативности», несоблюдение правил ведения бухгалтерского учёта и представления бюджетной отчётности на 5 миллионов 412 тысяч, нарушения при планировании и исполнении бюджета (не соблюдены условия софинансирования), нарушения законодательства о закупках на 5 миллионов 616 тысяч и установленного порядка принятия бюджетных обязательств на 4,3 миллиона.
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