В Бурятии потраченные на распиаренный туалет миллионы едва не улетели в трубу

На клозет, которым никто не захотел заниматься, потратили солидную сумму







В итоге подрядчик всё-таки нашёлся. Им оказался местный предприниматель, который успешно содержит баню и прачечную в Кырене.



Среди других нарушений, выявленных аудиторами СП в Тунке – неправомерное использование бюджетных средств (422 985 рублей) при капремонте спортивного центра в курортном посёлке Аршан и 33 274 рублей – в связи с компенсацией питания;



Вскрылась также неэффективная трата 4 миллионов 199 тысяч в связи «с недостижением значений показателей результативности», несоблюдение правил ведения бухгалтерского учёта и представления бюджетной отчётности на 5 миллионов 412 тысяч, нарушения при планировании и исполнении бюджета (не соблюдены условия софинансирования), нарушения законодательства о закупках на 5 миллионов 616 тысяч и установленного порядка принятия бюджетных обязательств на 4,3 миллиона.

