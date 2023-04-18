Всего будет перекрыто 40 въездов в лес
Как сообщал «Байкал-Daily», в лесах Бурятии с начала апреля действует особый противопожарный режим. Государственные инспекторы национального парка «Тункинский» установили шлагбаумы, ограничивающие въезд автомобилей в лес.
- Всего будет перекрыто 40 въездов в лес на территории национального парка, пребывание в которых во время действия особого противопожарного режима запрещено. Также будет установлено 51 аншлагов о введении особого противопожарного режима, - сообщили в отделе лесного хозяйства Тункинского национального парка.
Сотрудники национального парка регулярно проводят рейды. Так, 13 апреля госинспекторы при патрулировании рядом с селом Гужиры в местности Бычий обнаружили возгорание сухой травы на площади 0,2 га. На месте возгорания поймали виновника- - жителя села Еловка.
На место прибыли сотрудники полиции и отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тункинского района. Мужчина привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ, его оштрафовали на 10 тысяч рублей.
Сотрудники национального парка «Тункинский» просят жителей и гостей района воздержаться от посещения лесов в пожароопасный сезон.
В нацпарке в Бурятии ставят шлагбаумы на въездах в лес
Общество, Фото:
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