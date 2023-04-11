11 апреля

10 апреля

Популярное

С улиц Улан-Удэ вывезли 30 КамАЗов мусора

С улиц Улан-Удэ вывезли 30 КамАЗов мусора
Общество,  Фото:Администрация Улан-Удэ
В городе собрали почти три тысячи мешков с отходами

В конце марта в столице Бурятии стартовал месячник чистоты, который завершится 22 апреля общегородским субботником. В этот день мусор на полигоне в посёлке Вахмистрово от населения будут принимать бесплатно. Каждый житель Улан-Удэ сможет сдать туда ветки, ботву, стекло, пластик и другие отходы, но не свыше трёх кубометров.

С начала месячника в городе провели уже 110 экологических акций: 57 – в Железнодорожном, 34 – в Советском и 19 – в Октябрьском районе. На полигон ТБО привезли свыше 450 кубометров отходов.

На очередном брифинге в мэрии зампредседателя комитета городского хозяйства (КГХ) по благоустройству Николай Мадюськин подвёл промежуточные итоги масштабной уборки. Всего с 24 марта на улицах Улан-Удэ собрали 2700 мешков мусора – это 30 КамАЗов. Региональный оператор по обращению с ТКО – компания «ЭкоАльянс» – уберёт четыре несанкционированные свалки.

- В Октябрьском районе – на улице Тологойская, 45, в Железнодорожном районе – на Жуковского, 38, а в Советском – на Воровского, 42 и Маршака, 51, – уточнил Николай Мадюськин.

Всего в Улан-Удэ запланировали более 600 акций, включая «Город без покрышек» (0+). В столице организуют точки сбора старых автомобильных шин, которые после доставят для утилизации на республиканский мусороперерабатывающий завод. Из них хотят изготавливать безопасное и долговечное резиновое покрытие и плитку.

К генеральной уборке Улан-Удэ привлекли коммунальные службы, сотрудников различных  компаний, организаций и предприятий, культурные и образовательные учреждения и местных жителей. Сотрудники управления административного контроля усиленно проверяют, как собственники зданий убирают свои прилегающие территории.
мусор месячник чистоты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На реках в Бурятии начал постепенно разрушаться лёд
На реках в Бурятии начал постепенно разрушаться лёд
Общество, 11.04.2023
Однако большинство из них пока не начали таять
В сквере в отдалённом микрорайоне Улан-Удэ хотят возродить яблоневый сад
В сквере в отдалённом микрорайоне Улан-Удэ хотят возродить яблоневый сад
Общество, 11.04.2023
Зону отдыха ждут озеленение и грандиозный ремонт
Дзерены кочуют из Забайкальского края в Монголию
Дзерены кочуют из Забайкальского края в Монголию
Общество, 11.04.2023
Почти 120 тысяч дзеренов перезимовали в забайкальских степях
Очистные в Бурятии помогут построить предприниматели из Белоруссии
Очистные в Бурятии помогут построить предприниматели из Белоруссии
Общество, 11.04.2023
Возможности сотрудничества обсудили на рабочей встрече 
С улиц Улан-Удэ вывезли 30 КамАЗов мусора
С улиц Улан-Удэ вывезли 30 КамАЗов мусора
Общество, 11.04.2023
В городе собрали почти три тысячи мешков с отходами

В Бурятии проверили готовность Мухоршибирского района к пожарам
В Бурятии проверили готовность Мухоршибирского района к пожарам
Общество, 11.04.2023
На смотре представили лесопожарное оборудование
Спасённая в Бурятии мама-кошка борется со страшной болезнью
Спасённая в Бурятии мама-кошка борется со страшной болезнью
Общество, 11.04.2023
Волонтёры считают, что у неё ещё есть шанс на излечение
В Улан-Удэ студенты посоревновались в выпечке тортов
В Улан-Удэ студенты посоревновались в выпечке тортов
Общество, 11.04.2023
Они испекли меренговый торт, «Дамские пальчики» и «Красный бархат».
В Улан-Удэ звёздный дуэт Аюшеевых споёт в опере «Князь Игорь»
В Улан-Удэ звёздный дуэт Аюшеевых споёт в опере «Князь Игорь»
Общество, 11.04.2023
Чингис Аюшеев исполнит партию Владимира Игоревича, а Елена Аюшеева предстанет в образе Ярославны
В Улан-Удэ назвали среднюю стоимость путёвки в летний лагерь
В Улан-Удэ назвали среднюю стоимость путёвки в летний лагерь
Общество, 11.04.2023
Детям участников специальной военной операции гарантировано внеочередное право на получение путёвок
В Улан-Удэ предотвратили крупную коммунальную аварию
В Улан-Удэ предотвратили крупную коммунальную аварию
Общество, 11.04.2023
Она едва не произошла на проблемном участке уже в третий раз 
В пригородном районе Бурятии попросили второй мост через Селенгу
В пригородном районе Бурятии попросили второй мост через Селенгу
Общество, 11.04.2023
Они надеются, что переправа разгрузит движение на Левобережье

Волонтёры уберутся в Этнографическом музее в Улан-Удэ
Волонтёры уберутся в Этнографическом музее в Улан-Удэ
Общество, 11.04.2023
Мероприятие приурочено ко Всероссийскому дню заботы о памятниках истории и культуры
В Улан-Удэ определили эмблему ко Дню Победы
В Улан-Удэ определили эмблему ко Дню Победы
Общество, 11.04.2023
Центральным элементом эмблемы станет скульптура «Родина-мать зовёт!»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^