С улиц Улан-Удэ вывезли 30 КамАЗов мусора

В городе собрали почти три тысячи мешков с отходами
С начала месячника в городе провели уже 110 экологических акций: 57 – в Железнодорожном, 34 – в Советском и 19 – в Октябрьском районе. На полигон ТБО привезли свыше 450 кубометров отходов.
На очередном брифинге в мэрии зампредседателя комитета городского хозяйства (КГХ) по благоустройству Николай Мадюськин подвёл промежуточные итоги масштабной уборки. Всего с 24 марта на улицах Улан-Удэ собрали 2700 мешков мусора – это 30 КамАЗов. Региональный оператор по обращению с ТКО – компания «ЭкоАльянс» – уберёт четыре несанкционированные свалки.
- В Октябрьском районе – на улице Тологойская, 45, в Железнодорожном районе – на Жуковского, 38, а в Советском – на Воровского, 42 и Маршака, 51, – уточнил Николай Мадюськин.
Всего в Улан-Удэ запланировали более 600 акций, включая «Город без покрышек» (0+). В столице организуют точки сбора старых автомобильных шин, которые после доставят для утилизации на республиканский мусороперерабатывающий завод. Из них хотят изготавливать безопасное и долговечное резиновое покрытие и плитку.
К генеральной уборке Улан-Удэ привлекли коммунальные службы, сотрудников различных компаний, организаций и предприятий, культурные и образовательные учреждения и местных жителей. Сотрудники управления административного контроля усиленно проверяют, как собственники зданий убирают свои прилегающие территории.