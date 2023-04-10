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В Иркутске устраняют последствия сильного ветра и метели

В Иркутске устраняют последствия сильного ветра и метели
Общество,  Фото:администрация Иркутска
Задействовано более 30 единиц техники, в том числе комбинированные дорожные машины

По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова в связи с непогодой – метелью. И сильным ветром – все службы переведены на усиленный режим работы.

Ночью дороги обработали противогололёдными материалами. С утра вручную на дорогах очищают тротуары, остановки общественного транспорта, заездные карманы, пешеходные переходы и лестницы.

– Сегодня будет задействовано более 30 единиц техники, в том числе комбинированные дорожные машины. После окончания утреннего часа пик они выйдут на разметание магистральных и второстепенных улиц. План работы корректируем в зависимости от прогноза погоды, – рассказал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

 

Также электрики ведут восстановительные работы на улицах Баумана, Севастопольская, Марии Ульяновой, Баррикад, бульвае Рябикова, Култукская, в СНТ «Сибиряк» и микрорайоне Лесной, где частично пропало электричество. Также из-за отсутствия электроэнергии не работают несколько светофоров.

Администрация города рекомендует по возможности иркутянам оставаться дома.




снег

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