Нарушение выявила прокурорская проверка
Прокуратура Нерчинского района Забайкальского края выявила нарушение закона об охране атмосферного воздуха в деятельности администрации сельского поселения «Олинское».
Установлено, что в собственности администрации села находится котельная, которая отапливает администрацию школу, детский сад и библиотеку, а также является источником негативного воздействия на окружающую среду, осуществляющим выбросы в атмосферный воздух.
Вместе с тем, котельная в реестре объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, не состоит.
Прокуратура внесла главе поселения представление с требованием устранить выявленные нарушения.
После вмешательства прокуратуры объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, поставлен на государственный учёт в региональном Минприроды, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.
В Забайкалье поставили на учёт источник загрязнения воздуха
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