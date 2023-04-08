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В Забайкалье поставили на учёт источник загрязнения воздуха

В Забайкалье поставили на учёт источник загрязнения воздуха
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Нарушение выявила прокурорская проверка

Прокуратура Нерчинского района Забайкальского края выявила нарушение закона об охране атмосферного воздуха в деятельности администрации сельского поселения «Олинское».

Установлено, что в собственности администрации села находится котельная, которая отапливает администрацию школу, детский сад и библиотеку, а также является источником негативного воздействия на окружающую среду, осуществляющим выбросы в атмосферный воздух.

Вместе с тем, котельная в реестре объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, не состоит.

Прокуратура внесла главе поселения представление с требованием устранить выявленные нарушения.

После вмешательства прокуратуры объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, поставлен на государственный учёт в региональном Минприроды, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа. 
Забайкальский край загрязнение воздуха

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