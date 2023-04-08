В Забайкалье поставили на учёт источник загрязнения воздуха

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Нарушение выявила прокурорская проверка



Прокуратура Нерчинского района Забайкальского края выявила нарушение закона об охране атмосферного воздуха в деятельности администрации сельского поселения «Олинское».



Установлено, что в собственности администрации села находится котельная, которая отапливает администрацию школу, детский сад и библиотеку, а также является источником негативного воздействия на окружающую среду, осуществляющим выбросы в атмосферный воздух.



Вместе с тем, котельная в реестре объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, не состоит.



Прокуратура внесла главе поселения представление с требованием устранить выявленные нарушения.



После вмешательства прокуратуры объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, поставлен на государственный учёт в региональном Минприроды, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

