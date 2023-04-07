В небе над Усть-Кутом в Иркутской области запечатлели загадочную вспышку

Падение небесного тела запечатлели камеры
Вечером 6 апреля над городом Усть-Кут зафиксировали падение небесного тела. Вспышку сняли городские камеры в 22:48. Видео с них опубликовала администрации Усть-Кутского района.
Видео разошлось по всем местным пабликам города. В комментариях пользователи выдвигают версии, большинство склоняются, что это метеорит или комета.
Также сообщается, что явление наблюдали жители Киренского и Братского районов.
«Я видела, но мне показалось, что гроза - вспышка была очень яркой,
«Я тоже увидела вспышку за окном, подумала салют»,
«Похоже на метеорит, попадая в атмосферу он горит»
«Знакомые говорят метеорит упал в Усть-Куте. У нас в Киренске просто видно было», - делятся жители.
Иркутский планетарий ищет свидетелей небесного явления.
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