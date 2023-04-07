В небе над Усть-Кутом в Иркутской области запечатлели загадочную вспышку



Также сообщается, что явление наблюдали жители Киренского и Братского районов.



«Я видела, но мне показалось, что гроза - вспышка была очень яркой,

«Я тоже увидела вспышку за окном, подумала салют»,

«Похоже на метеорит, попадая в атмосферу он горит»

«Знакомые говорят метеорит упал в Усть-Куте. У нас в Киренске просто видно было», - делятся жители.



Иркутский планетарий ищет свидетелей небесного явления.



Видео разошлось по всем местным пабликам города. В комментариях пользователи выдвигают версии, большинство склоняются, что это метеорит или комета.