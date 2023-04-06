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В Улан-Удэ устроят грандиозное шоу в честь 100-летия республики

В Улан-Удэ устроят грандиозное шоу в честь 100-летия республики
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Одна только юрта по центру будет 17 метров в высоту и весом 20 тонн

3 июня на Центральном стадионе в Улан-Удэ состоится главный концерт в честь 100-летия Республики Бурятия. Музыкально-театральное представление получило название «Буряад Улас - 100 жэл. Бурятия – 100 лет» и должно отразить богатую историю и культуру Бурятии.

В представлении примут участие более 2000 жителей Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области и Монголии.

- В работе задействованы лучшие творческие умы республики: режиссёры, художники, артисты, дизайнеры, актеры, певцы, музыканты. В каждом номере, в каждой песне и детали мы закладываем любовь к родной Бурятии. Это будет ярко и зрелищно! – заявила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Организаторы подготовили конструкцию в виде юрты с большими экранами.

- Одна только юрта по центру будет 17 метров в высоту и весить 20 тонн. А от её верхушки во все концы стадиона будет развешано 811 метров хии морин. Думаю, всё получится масштабно и красиво, - поделился главный художник представления Алексей Амбаев.

Рабочая группа по подготовке праздника обещает много ярких деталей и нестандартных творческих решений.

- По каждому из блоков сценария работают отдельные команды – специально пишется музыка, ставятся хореографические номера, создаются объёмные декорации и сценическое оформление, шьются костюмы. Для большего эффекта некоторые инсталляции будут передвижные, - рассказал главный режиссёр Олег Юмов.

100 лет Республике Бурятия будет отмечаться 30 мая. Именно этого числа в 1923 году была образована Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая республика, столицей которой стал город Верхнеудинск, в 1934-ом переименованный в Улан-Удэ. А в июле 1958-го субъект получил название Бурятская АССР.

Как сообщал «Байкал-Daily», этим летом в честь юбилейной даты также планировался большой концерт в Кремле. Однако его решено было перенести на 2024-й год, а сэкономленные средства в этом году направить на поддержку участников СВО.

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