Пожароопасный сезон открыт в 19 лесничествах Бурятии

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Здесь прекращены все профилактические работы



Пожароопасный сезон открыт на территории Бичурского, Бабушкинского, Буйского, Верхне-Талецкого, Гусиноозерского, Джидинского, Закаменского, Заудинского, Кабанского, Кудунского, Курбинского, Кяхтинского, Мухоршибирского, Селенгинского, Заиграевского, Хандагатайского, Еравнинского, Хоринского и Кижингинского лесничеств в Бурятии.



В связи с этим, на территории этих лесничеств все профилактические работы прекращены. Организованы мониторинг за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами, дежурство пунктов диспетчерского управления и ответственных работников лесничеств в выходные и праздничные дни, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Лесники напомнили - выжигание сухой травянистой растительности стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях запрещено. Кроме того, запрещено в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую траву, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.





