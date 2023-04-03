В Бурятии простятся с погибшим на СВО добровольцем

У него осталось двое детей
Во вторник, 4 апреля, в Бурятии проводят в последний путь 34-летнего Геннадия Шайхлисламова, который погиб 10 марта во время специальной военной операции. Прощание с ним пройдёт в хоринском селе Верхние Тальцы. Оно начнётся в 13:00, сообщается в группе «Хоринск-инфо.24/7».
Геннадий Рафаилович родился 13 февраля 1989 года. Он был самым младшим их троих детей в семье. До седьмого класса учился в школе в селе Барун-Хасурта. После смерти мамы попал в реабилитационный центр, где провёл два года.
В 2003-м переехал к сестре в Верхние Тальцы. Трудился рабочим в лесу.
В конце ноября добровольцем отправился на СВО, вступив в ряды штурмового отряда.
У Геннадия осталось двое детей.
Мероприятие прошло в Иркутской области
У него осталось двое детей
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