В Бурятии простятся с погибшим на СВО добровольцем





В конце ноября добровольцем отправился на СВО, вступив в ряды штурмового отряда.





У Геннадия осталось двое детей.



Во вторник, 4 апреля, в Бурятии проводят в последний путь 34-летнего Геннадия Шайхлисламова, который погиб 10 марта во время специальной военной операции. Прощание с ним пройдёт в хоринском селе Верхние Тальцы. Оно начнётся в 13:00, сообщается в группе «Хоринск-инфо.24/7».Геннадий Рафаилович родился 13 февраля 1989 года. Он был самым младшим их троих детей в семье. До седьмого класса учился в школе в селе Барун-Хасурта. После смерти мамы попал в реабилитационный центр, где провёл два года.В 2003-м переехал к сестре в Верхние Тальцы. Трудился рабочим в лесу.