В Бурятии возбудили уголовное дело после халтурного ремонта школы

На проблему обратили внимание общественники



По факту некачественного капитального ремонта школы в селе Желтура в Джидинском районе Бурятии следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщила прокуратура Джидинского района.

«Районный прокурор проверил ремонт школы в марте этого года по обращению общественников, - отметили в местном отделении Общероссийского народного фронта.- На тщательной проверке капремонта школы настаивал Народный фронт с конца прошлого года. В итоге факты некачественной работы подрядчика подтвердились».

Более того, подтверждены факты хищения стройматериалов в ходе работ, сообщают общественники:

«Надеемся, что виновные понесут наказание».

Школу в Желтуре готовят к новому капремонту. В районе разрабатывается сметная документация:

«Новый ремонт необходим из-за того, что в нынешних условиях продолжать учебный процесс нельзя».

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце марта историей с халтурным ремонтом 15 с лишним миллионов в школе заинтересовались в следственном комитете.

Ранее в ОНФ обнаружили ряд серьёзных недочётов после обновления здания, которое сделали ещё в 2019 году. Кровля там протекает, на стенах появились трещины и плесень, двери, полы и проёмы искривились, а окна промерзают.

По словам местных жителей, некачественный ремонт было видно с самого начала - работы шли вкривь и вкось. Заказчик прекрасно знал об этом, но ничего, мол, не предпринял.



