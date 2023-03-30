Халтурным капремонтом в сельской школе в Бурятии заинтересовался следком



По словам местных жителей, некачественный ремонт было видно с самого начала – работы шли вкривь и вкось. Заказчик прекрасно знал об этом, но ничего, мол, не предпринял.







Активисты Народного фронта потребовали исправить нарушения, однако выявленные недостатки просто замаскировали. Пришлось обратиться в прокуратуру. После проверки надзорное ведомство подтвердило, что часть работ так и не сделали, а материалы для ремонта удешевили.



Подрядчик не заменил детали кровли, не установил стропила и слуховые окна плюс «забыл» про монтажные и фасадные работы. При проверке недосчитались светильников, розеток и раковин.



Материалы проверки направили следователям для возбуждения уголовного дела, добавили общественники. Как стало известно «Байкал-Daily», в СУ СКР по Бурятии уже начали процессуальную проверку.





Активисты Народного фронта потребовали исправить нарушения, однако выявленные недостатки просто замаскировали. Пришлось обратиться в прокуратуру. После проверки надзорное ведомство подтвердило, что часть работ так и не сделали, а материалы для ремонта удешевили.Подрядчик не заменил детали кровли, не установил стропила и слуховые окна плюс «забыл» про монтажные и фасадные работы. При проверке недосчитались светильников, розеток и раковин.Материалы проверки направили следователям для возбуждения уголовного дела, добавили общественники. Как стало известно «Байкал-Daily», в СУ СКР по Бурятии уже начали процессуальную проверку.