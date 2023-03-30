Халтурным капремонтом в сельской школе в Бурятии заинтересовался следком

История с халтурным капитальным ремонтом на 15 с лишним миллионов в СОШ в джидинском селе Желтура получила продолжение. В региональном отделении Народного фронта, где и обратили внимание на эту ситуацию, сообщили, что ей заинтересовались в следственном комитете.
- Следователи проверят капремонт школы в Желтуре, – сообщили общественники 30 марта в своём telegram-канале.
Ранее они обнаружили ряд серьёзных недочётов после обновления здания, которое сделали ещё в 2019 году. Кровля там протекает, на стенах появились трещины и плесень, двери, полы и проёмы искривились, а окна промерзают.
По словам местных жителей, некачественный ремонт было видно с самого начала – работы шли вкривь и вкось. Заказчик прекрасно знал об этом, но ничего, мол, не предпринял.
Активисты Народного фронта потребовали исправить нарушения, однако выявленные недостатки просто замаскировали. Пришлось обратиться в прокуратуру. После проверки надзорное ведомство подтвердило, что часть работ так и не сделали, а материалы для ремонта удешевили.
Подрядчик не заменил детали кровли, не установил стропила и слуховые окна плюс «забыл» про монтажные и фасадные работы. При проверке недосчитались светильников, розеток и раковин.
Материалы проверки направили следователям для возбуждения уголовного дела, добавили общественники. Как стало известно «Байкал-Daily», в СУ СКР по Бурятии уже начали процессуальную проверку.