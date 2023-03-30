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Халтурным капремонтом в сельской школе в Бурятии заинтересовался следком

Халтурным капремонтом в сельской школе в Бурятии заинтересовался следком
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
В ведомстве уже начали процессуальную проверку

История с халтурным капитальным ремонтом на 15 с лишним миллионов в СОШ в джидинском селе Желтура получила продолжение. В региональном отделении Народного фронта, где и обратили внимание на эту ситуацию, сообщили, что ей заинтересовались в следственном комитете.

- Следователи проверят капремонт школы в Желтуре, – сообщили общественники 30 марта в своём telegram-канале.

Ранее они обнаружили ряд серьёзных недочётов после обновления здания, которое сделали ещё в 2019 году. Кровля там протекает, на стенах появились трещины и плесень, двери, полы и проёмы искривились, а окна промерзают. 

По словам местных жителей, некачественный ремонт было видно с самого начала – работы шли вкривь и вкось. Заказчик прекрасно знал об этом, но ничего, мол, не предпринял.

 
Активисты Народного фронта потребовали исправить нарушения, однако выявленные недостатки просто замаскировали. Пришлось обратиться в прокуратуру. После проверки надзорное ведомство подтвердило, что часть работ так и не сделали, а материалы для ремонта удешевили.

Подрядчик не заменил детали кровли, не установил стропила и слуховые окна плюс «забыл» про монтажные и фасадные работы. При проверке недосчитались светильников, розеток и раковин.

Материалы проверки направили следователям для возбуждения уголовного дела, добавили общественники. Как стало известно «Байкал-Daily», в СУ СКР по Бурятии уже начали процессуальную проверку.


ремонт школы ОНФ следственный комитет

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