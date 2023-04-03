В столице Бурятии устранили ещё полсотни засоров

Специалисты прочистили более 1000 метров канализации



В МУП «Водоканал» опубликовали еженедельную сводку об авариях на сетях – с 27 марта по 2 апреля включительно. За семь дней сотрудники предприятия устранили 12 технологических нарушений на водопроводных сетях и 50 канализационных засоров.



Кроме того, в Улан-Удэ промыли 1037 метров канализационных сетей. В рамках весенней плановой проверки специалисты обследовали 180 пожарных гидрантов: 104 – в Октябрьском районе, 40 – в Железнодорожном и 36 – в Советском.



