Специалисты прочистили более 1000 метров канализации
В МУП «Водоканал» опубликовали еженедельную сводку об авариях на сетях – с 27 марта по 2 апреля включительно. За семь дней сотрудники предприятия устранили 12 технологических нарушений на водопроводных сетях и 50 канализационных засоров.
Кроме того, в Улан-Удэ промыли 1037 метров канализационных сетей. В рамках весенней плановой проверки специалисты обследовали 180 пожарных гидрантов: 104 – в Октябрьском районе, 40 – в Железнодорожном и 36 – в Советском.
В столице Бурятии устранили ещё полсотни засоров
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