В Забайкалье возобновились авиаперелёты по местным маршрутам

3 апреля выполнены первые рейсы
Авиакомпания «Аэросервис» в понедельник начала полёты из Читы в Краснокаменск, Красный Чикой и Мензу на самолётах Ан-2 и L410. В эти пункты назначения отправились 15 человек, сообщили в читинском аэропорту Кадала.
«Байкал-Daily» сообщал, что полетная программа запланирована:
- в Краснокаменск по понедельникам и пятницам;
- в Красный Чикой по понедельникам, средам и воскресеньям;
- в Мензу по понедельникам;
- в Тунгокочен, Усугли и Юмурчен по субботам;
- в Кыру по средам и воскресеньям.
Вылет из Читы в 10 утра.
В министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края отмечали, что стоимость перелетов осталась на уровне 2022 года. Полёты по этим направлениям субсидируются
из краевого бюджета.
3 апреля выполнены первые рейсы
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