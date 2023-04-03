В Забайкалье возобновились авиаперелёты по местным маршрутам

3 апреля выполнены первые рейсы



Авиакомпания «Аэросервис» в понедельник начала полёты из Читы в Краснокаменск, Красный Чикой и Мензу на самолётах Ан-2 и L410. В эти пункты назначения отправились 15 человек, сообщили в читинском аэропорту Кадала.

«Байкал-Daily» сообщал, что полетная программа запланирована:

- в Краснокаменск по понедельникам и пятницам;

- в Красный Чикой по понедельникам, средам и воскресеньям;

- в Мензу по понедельникам;

- в Тунгокочен, Усугли и Юмурчен по субботам;

- в Кыру по средам и воскресеньям.

Вылет из Читы в 10 утра.