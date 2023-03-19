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В Забайкалье возобновят авиасообщение в труднодоступные пункты

В Забайкалье возобновят авиасообщение в труднодоступные пункты
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Тарифы на полёты останутся для жителей края на прежнем уровне

Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского ведёт работу по возобновлению перевозок на местных авиалиниях. Уже рассчитаны и согласованы новые тарифы на полёты по семи социально значимым направлениям, покрывающие затраты авиакомпании «Аэросервис».

- Тарифы, рассчитанные специалистами Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, останутся для жителей края на прежнем уровне, - цитирует замминистра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Сергея Кривощёкова пресс-служба ведомства. - Поскольку билеты являются субсидированными, часть их стоимости оплачивается из бюджета Забайкальского края. На эти цели в 2023 году предусмотрено 75 миллионов рублей

По его словам, следующим шагом в процессе организации местных авиаперелётов, компании-перевозчику необходимо заключить договоры аренды на взлётные площадки. Как только это будет сделано, полёты по социально-значимым местным маршрутам будут возобновлены.

В 2022 году компания «Аэросервис» прекратила региональные полёты по территории Забайкалья из-за проблем по обслуживанию взлётных полос. На сегодня из восьми местных маршрутов в Забайкалье действует только один: Чита – Чара.



авиация Чита

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