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Шаман из Бурятии рассказал о необычном месте силы в пригородном районе

Шаман из Бурятии рассказал о необычном месте силы в пригородном районе
Общество,  Фото:vk.com/tengeri
Оно находится возле горы «Спящий Лев». 

Представитель местной религиозной организации шаманов (МРОШ) «Тэнгэри» Дэлгэр Дашицыренов рассказал об одном из так называемых мест силы. Оно расположено в пригородном Тарбагатайском районе – в местности «Омулёвая», недалеко от горы «Спящий Лев».

- Это место соприкосновения с землёй Бухэ-Батора – одного из 13-ти хатов (божеств-покровителей – прим.), хозяина Селенги – отметил Дэлгэр Дашицыренов. – Его история очень интересна. Один из шаманов нашей организации увидел парящего орла над обликом Бухэ-Батора. Затем мы тщательно исследовали эту местность во главе с нашим учителем Баиром Жамбаловичем (Баир Цырендоржиев – верховный шаман Бурятии) и пришли к выводу, что это царство Бухэ-Батора. Он является покровителем борцов, сильных спортсменов и военных. Одна из легенд гласит, что это был полководец Чингисхана, что в корне неверно – он является сыном именно неба.

По словам шамана, бурятская земля полна «сильными спортсменами с сильным духом».

- Многие из них приходят в наш шаманский центр попросить силы. С 2010 года мы проводим обряды поклонения (12+). На этом молебне Бухэ-Батор дарует всем молящимся благословение и покровительство, – пояснил Дэлгэр Дашицыренов.

В декабре на официальной странице МРОШ «Тэнгэри» во «ВКонтакте» опубликовали видео с верховным шаманом Бурятии Баиром Цырендоржиевым. В ролике он тоже поведал о местах силы.

- Люди приходят и спрашивают: «Скажите нам, где вот много энергии? Как её подчерпнуть?». Есть те места, которые почитали с древних времён, – пояснил он. – Для нас это Баргузинский, Восточно-Саянские хребты, Тунка, само озеро Байкал, долина Селенги – она тоже имеет огромное влияние. Приходя на место силы, мы начинаем чувствовать благодать, внутреннюю красоту, и внутри всё начинает перестраиваться. Начинается процесс перехода именно духовного на материальный уровень.

По словам верховного шамана РБ, люди неразрывно связаны с природой, где родились они, их отцы, матери, деды и предки.

- Они взяли энергию из этой экосистемы – это энергия и космическая, и земная, и макро-, и микромира. Человек должен просто приходить (в места силы), восхищаться, умиляться, почувствовать себя. Это самое главное. И, конечно, если он неверующий – почитать красоту, воспринять её, – заключил Цырендоржиев.
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