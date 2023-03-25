Житель Бурятии едва не убил брата на праздновании дня рождения

Потерпевший простил его и на суде не настаивал на суровом наказании



22 марта Баунтовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.



В январе 2023 года подсудимый - 38-летний житель Баунтовского района, и потерпевший - его 40-летний брат, родившиеся в один день, праздновали день рождения в родительском доме.



Пьяный потерпевший поссорился с отцом и ударил его по лицу. Подсудимый заступился за отца, и между братьями началась драка, в результате которой потерпевший уронил брата на пол и ударил его фонариком.



Обидевшись, подсудимый взял кухонный нож и нанёс им удар в спину брата, причинив проникающее колото-резаное ранение грудной клетки справа в области правой лопатки. Опомнившись, мужчина начал оказывать брату первую медицинскую помощь, вызвал фельдшера и скорую помощь, после чего пострадавший был срочно госпитализирован в районную больницу. Было возбуждено уголовное дело.



На суде житель района вину признал полностью.



Действия мужчины суд квалифицировал по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия.



- В качестве обстоятельств, смягчающих наказание К., суд учёл отсутствие судимостей, положительные характеристики, пенсионный возраст родителей, болезненное состояние здоровья его матери, раскаяние в содеянном, противоправность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления, мнение потерпевшего, простившего его и не настаивающего на суровом наказании, а также то, что подсудимый признал свою вину, дал показания о месте и времени преступления, о способе и орудии совершения преступления, чем активно способствовал раскрытию и расследованию, оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления, принесение своих извинений и оказание помощи семье потерпевшего в период его стационарного лечения в больнице, - отметили в суде.



Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.



Приговором суда житель Бурятии признан виновным, ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда.



Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили в Баунтовском районном суде.

