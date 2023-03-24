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В Тункинской больнице завершается неделя профилактики туберкулёза

В Тункинской больнице завершается неделя профилактики туберкулёза
Общество,  Фото:Тункинская ЦРБ
Врачи посещали школы, сады и магазины

С 20 по 26 марта в Тункинской центральной районной больнице в Бурятии проводится неделя инфекционных заболеваний. Особое внимание направлено профилактике и борьбу с туберкулёзом.


Сотрудники Тункинской ЦРБ проводят мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни. Состоялся флешмоб, а также идёт информационная кампания, посвящённая борьбе и профилактике этой болезни.

- Туберкулёз - страшное заболевание, способное самым ужасающим образом ухудшить жизнь человека, а также его близким и окружающим. Поэтому профилактика - очень важна! Об этом должен знать каждый! Помните, что профилактика туберкулёза начинается с самого раннего возраста! – призывают врачи.



Всемирный день борьбы против туберкулёза отмечается ежегодно 24 марта по инициативе Всемирной организации здравоохранения. 24 марта выбрано в связи с тем, что этот день в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулёза.

Как сообщал «Байкал-Daily», с 24 марта в Бурятии запустили горячую линию по туберкулёзу. Она будет работать ровно неделю – до 31-го числа.

Тункинская ЦРБ туберкулез

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