22 марта

21 марта

Популярное

В Бурятии запустят горячую линию по туберкулёзу

В Бурятии запустят горячую линию по туберкулёзу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она будет работать до конца марта

24 марта – всемирный день борьбы с туберкулёзом. К нему в Бурятии приурочили запуск горячей линии по вопросам профилактики этого заболевания.

Работать горячая линия будет неделю – до 31-го числа. Обратиться на неё и задать все интересующие вопросы можно в рабочие дни с 8: 30 до 17:30 по телефонам 8 (3012) 41-25-74 (добавочные – 218, 207), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

туберкулёз болезнь Роспотребнадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии запустят горячую линию по туберкулёзу
В Бурятии запустят горячую линию по туберкулёзу
Общество, 22.03.2023
 Она будет работать до конца марта
В Бурятии выбрали лучшие детские хореографические коллективы
В Бурятии выбрали лучшие детские хореографические коллективы
Общество, 22.03.2023
В Иволгинском районе прошёл районный конкурс «Магия танца-2023»
Работница Гусиноозёрской ГРЭС взяла три золота на чемпионате Сибири и Дальнего Востока
Работница Гусиноозёрской ГРЭС взяла три золота на чемпионате Сибири и Дальнего Востока
Общество, 22.03.2023
Легкоатлетка Виктория Набиева показала лучший результат на трёх дистанциях
В Улан-Удэ завершается строительство пансионата за 1,2 млрд рублей
В Улан-Удэ завершается строительство пансионата за 1,2 млрд рублей
Общество, 22.03.2023
В масштабном пансионате для престарелых даже будет сауна. ФОТО
В Улан-Удэ театра «Байкал» устроит концерт по заявкам
В Улан-Удэ театра «Байкал» устроит концерт по заявкам
Общество, 22.03.2023
Приём заявок на поздравления стартовал
В Бурятии проходит декадник борьбы с туберкулёзом
В Бурятии проходит декадник борьбы с туберкулёзом
Общество, 22.03.2023
В республике проводятся лекции в школах, колледжах и вузах
В Бурятии простятся с погибшим на СВО ветераном боевых действий
В Бурятии простятся с погибшим на СВО ветераном боевых действий
Общество, 22.03.2023
Его посмертно наградили медалью «За отвагу»
На севере Бурятии нуждающимся помогают едой
На севере Бурятии нуждающимся помогают едой
Общество, 22.03.2023
Местные жители активно наполняют «корзины добра»
У фонда помощи животным из Улан-Удэ появились ящики для пожертвований
У фонда помощи животным из Улан-Удэ появились ящики для пожертвований
Общество, 22.03.2023
Теперь зооволонтёры ищут организации, которые готовы их установить
В Улан-Удэ прошло заседание совета отцов
В Улан-Удэ прошло заседание совета отцов
Общество, 22.03.2023
Собравшиеся обсуждали актуальные темы  
Бурятская певица представит в Чите новый альбом
Бурятская певица представит в Чите новый альбом
Общество, 22.03.2023
Мэдэгма Доржиева выступит в столице Забайкалья
В Улан-Удэ проведут конкурс юных музыкантов
В Улан-Удэ проведут конкурс юных музыкантов
Общество, 22.03.2023
Победителей выявят среди учащихся детских школ искусств
Школьные музеи Бурятии приглашают на всероссийский конкурс
Школьные музеи Бурятии приглашают на всероссийский конкурс
Общество, 22.03.2023
Им нужно показать свои лучшие проекты по истории Отечества
В Бурятии родители выпускников пожаловались на поборы
В Бурятии родители выпускников пожаловались на поборы
Общество, 22.03.2023
Сельчане заявили, что их заставляют сдавать по 250 рублей на КИМы для ЕГЭ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^