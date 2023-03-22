В Бурятии запустят горячую линию по туберкулёзу

Она будет работать до конца марта



24 марта – всемирный день борьбы с туберкулёзом. К нему в Бурятии приурочили запуск горячей линии по вопросам профилактики этого заболевания.



Работать горячая линия будет неделю – до 31-го числа. Обратиться на неё и задать все интересующие вопросы можно в рабочие дни с 8: 30 до 17:30 по телефонам 8 (3012) 41-25-74 (добавочные – 218, 207), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



