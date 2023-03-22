Она будет работать до конца марта
24 марта – всемирный день борьбы с туберкулёзом. К нему в Бурятии приурочили запуск горячей линии по вопросам профилактики этого заболевания.
Работать горячая линия будет неделю – до 31-го числа. Обратиться на неё и задать все интересующие вопросы можно в рабочие дни с 8: 30 до 17:30 по телефонам 8 (3012) 41-25-74 (добавочные – 218, 207), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.
В Бурятии запустят горячую линию по туберкулёзу
Общество, Фото:
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