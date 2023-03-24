Дом культуры в купеческом городе Бурятии превращается в руины









Кроме того, в здании разместятся детская библиотека, досуговая зона, музейно-выставочные площади и другие пространства для творческого развития, студия звукозаписи и как минимум шесть помещений для кружков и творческих занятий, включая хореографический и музыкальный залы. Макет будущего ДК уже готов. Ранее в группе «Кяхта-инфо.24/7» рассказали о новом доме культуры в районном центре, который появится на месте прежнего здания. В этом ДК будет входная группа – фойе с гардеробом, касса, кафе, а также зрительный зал на 400 мест с примыкающими вспомогательными помещениями. Там хотят устраивать киноконцертные и театрализованные мероприятия.Кроме того, в здании разместятся детская библиотека, досуговая зона, музейно-выставочные площади и другие пространства для творческого развития, студия звукозаписи и как минимум шесть помещений для кружков и творческих занятий, включая хореографический и музыкальный залы. Макет будущего ДК уже готов.





В феврале глава Бурятии Алексей Цыденов, побывавший в городе, поручил ускорить процесс подготовки к его строительству, в частности – процедуру передачи земли и старого здания, признанного аварийным, на районный уровень, чтобы работы начались в установленные сроки и завершились к 2024 году. Деньги на эти цели выделили в рамках единой дальневосточной субсидии.



- В 2023 году выделили средства на демонтаж старого здания и строительство нового. К сожалению, вопрос с проектированием затянулся. Сейчас мы ускоряем процесс, – отметил тогда Цыденов. – Уже в феврале должны быть запущены все контракты с таким условием, что в 2024-ом ДК ввели в эксплуатацию и смогли принять там первых посетителей. Мы со своей стороны сделаем всё для этого. Ожидаем, что и руководство района тоже.



Согласно проекту, новый дом культуры в Кяхте будет двухэтажным – в стиле классического купеческого дома. Его общая площадь составит две с половиной тысячи квадратных метров.





